Планируется, что до конца этого года обучение в метрополитене пройдут еще около 80 собак. Их научат безопасно спускаться и подниматься по эскалаторам и лестницам, проходить через турникеты и садиться в вагоны поездов. Обучение проходит под контролем инспекторов Центра обеспечения мобильности пассажиров, которые помогают горожанам передвигаться по станциям и в поездах метро. В конце августа на станции «Новокосино» состоялось второе занятие по обучению собак-проводников. В занятии приняли участие 5 лабрадоров – три взрослых собаки и два щенка. Под контролем сотрудников Центра обеспечения мобильности пассажиров (ЦОМП) и Российской школы подготовки собак-проводников Общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское ордена Трудового Красного Знамени общество слепых» четвероногие проводники отработали навыки спуска и подъема по эскалаторам и лестницам. Также их обучили безопасно проходить через турникеты и осуществлять посадку и высадку в вагоны поезда.



«Программа подготовки собак-проводников работает в Московском метрополитене с 2014 года. Совместно с Всероссийским обществом слепых мы разработали и утвердили специальную методику подготовки.

Помощь в передвижении по станциям метро маломобильных пассажиров – одна из важных частей работы Московского метрополитена. Все маломобильные пассажиры, в том числе инвалиды по зрению, могут также обратиться к нашим сотрудникам Центра обеспечения мобильности пассажиров, которые помогут им добраться до нужной станции. С начала этого года услугами Центра воспользовались уже более 90 тысяч пассажиров», – рассказал первый заместитель начальника Московского метрополитена по стратегическому развитию и клиентской работе Роман Латыпов.

«Во время практических занятий отрабатываются навыки безопасного передвижения инвалида с собакой-проводником на территории метрополитена – это главное при подготовке собак-проводников. Очень важно, чтобы в условиях работы действующей станции, скопления людей и окружающего шума собаки не терялись, а чувствовали себя уверенно и помогали инвалидам по зрению. Сегодня Московский метрополитен является базовой площадкой в России для подготовки собакпроводников. Собаки, прошедшие обучение в метрополитене, передаются инвалидам по зрению в другие города России», – рассказала вице-президент Всероссийского общества слепых Лидия Абрамова.



Центр обеспечения мобильности пассажиров, который работает в метро с 2013 года, оказывает помощь гражданам с ограниченными возможностями здоровья, как в Московском метрополитене, так и на Московском центральном кольце (МЦК), а также активно сотрудничает с ООО «Аэроэкспресс» и крупнейшими вокзалами Москвы по сопровождению пассажиров к поездам дальнего и пригородного сообщения.

Сопровождение осуществляется по всему маршруту следования – от входа на станцию, в лифтах, по лестницам, эскалаторам и платформам станций, в вагонах поездов и до выхода со станции.

Подробную информацию о работе ЦОМП можно уточнить, позвонив по телефонам поддержки: 8 495 622-73-41 и 8 800 250-73-41 (бесплатный вызов) или заполнить соответствующую форму на сайте www.mosmetro.ru. Время работы телефона поддержки с 08:00 до 20:00. Также заявку на сопровождение инспекторами ЦОМП можно оставить в мобильном приложении «Метро Москвы».

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