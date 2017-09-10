Московская жизнь
В помощь незрячим пассажирам – собаки-поводыри...
Более 130 собак-поводырей – овчарок и лабрадоров, которые сейчас помогают передвигаться инвалидам по зрению в разных городах России – обучили в московском метро с 2014 года..
Планируется, что до конца этого года обучение в
метрополитене пройдут еще около 80 собак. Их научат безопасно спускаться
и подниматься по эскалаторам и лестницам, проходить через турникеты и
садиться в вагоны поездов. Обучение проходит под контролем инспекторов Центра
обеспечения мобильности пассажиров, которые помогают горожанам передвигаться по
станциям и в поездах метро. В конце августа на станции «Новокосино» состоялось
второе занятие по обучению собак-проводников. В занятии приняли участие 5
лабрадоров – три взрослых собаки и два щенка. Под контролем сотрудников Центра
обеспечения мобильности пассажиров (ЦОМП) и Российской школы подготовки
собак-проводников Общероссийской общественной организации инвалидов
«Всероссийское ордена Трудового Красного Знамени общество слепых» четвероногие
проводники отработали навыки спуска и подъема по эскалаторам и лестницам. Также
их обучили безопасно проходить через турникеты и осуществлять посадку и высадку
в вагоны поезда.
«Программа подготовки собак-проводников работает в Московском метрополитене с 2014 года. Совместно с Всероссийским обществом слепых мы разработали и утвердили специальную методику подготовки.
Помощь в передвижении по станциям метро маломобильных пассажиров – одна из важных частей работы Московского метрополитена. Все маломобильные пассажиры, в том числе инвалиды по зрению, могут также обратиться к нашим сотрудникам Центра обеспечения мобильности пассажиров, которые помогут им добраться до нужной станции. С начала этого года услугами Центра воспользовались уже более 90 тысяч пассажиров», – рассказал первый заместитель начальника Московского метрополитена по стратегическому развитию и клиентской работе Роман Латыпов.
«Во время практических занятий отрабатываются навыки
безопасного передвижения инвалида с собакой-проводником на территории
метрополитена – это главное при подготовке собак-проводников. Очень важно,
чтобы в условиях работы действующей станции, скопления людей и окружающего шума
собаки не терялись, а чувствовали себя уверенно и помогали инвалидам по зрению.
Сегодня Московский метрополитен является базовой площадкой в России для
подготовки собакпроводников. Собаки, прошедшие обучение в метрополитене,
передаются инвалидам по зрению в другие города России», – рассказала
вице-президент Всероссийского общества слепых Лидия Абрамова.
Центр обеспечения мобильности пассажиров, который работает в метро с 2013 года, оказывает помощь гражданам с ограниченными возможностями здоровья, как в Московском метрополитене, так и на Московском центральном кольце (МЦК), а также активно сотрудничает с ООО «Аэроэкспресс» и крупнейшими вокзалами Москвы по сопровождению пассажиров к поездам дальнего и пригородного сообщения.
Сопровождение осуществляется по всему маршруту следования – от входа на станцию, в лифтах, по лестницам, эскалаторам и платформам станций, в вагонах поездов и до выхода со станции.
Подробную информацию о работе ЦОМП можно уточнить, позвонив по телефонам поддержки: 8 495 622-73-41 и 8 800 250-73-41 (бесплатный вызов) или заполнить соответствующую форму на сайте www.mosmetro.ru. Время работы телефона поддержки с 08:00 до 20:00. Также заявку на сопровождение инспекторами ЦОМП можно оставить в мобильном приложении «Метро Москвы».берегите здоровье, бивалютная корзина это, берегите здоровье детей
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