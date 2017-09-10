В конкурсе приняли участие представители малого бизнеса и социально-ориентированные НКО. Подрядчику предстоит закупить и поставить 700 специальных устройств с дополнительными функциями для воспроизведения «говорящих» книг, записанных в специальном криптозащищенном формате для слепых и слабовидящих людей. В числе приобретаемых устройств 150 единиц оборудования – карманные устройства.



Все надписи, знаки и символы на специальных гаджетах должны быть выполнены рельефно-точечным шрифтом Брайля или рельефными буквами русского алфавита или арабскими цифрами и знаками символов. Это позволит слепым и слабовидящим пользователям самостоятельно свободно управлять устройствами и слушать книги.

Стартовая стоимость контракта составляет около 10 млн рублей.

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