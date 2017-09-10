Московская жизнь
...И «говорящие» книги
Разыгран конкурс на поставку специальных устройств для чтения «говорящих» книг на флэш-картах в ГБУ «Ресурсный центр для инвалидов» и в территориальные центры социального обслуживания столицы..
В конкурсе приняли участие представители малого бизнеса и
социально-ориентированные НКО. Подрядчику предстоит закупить и поставить 700
специальных устройств с дополнительными функциями для воспроизведения
«говорящих» книг, записанных в специальном криптозащищенном формате для слепых
и слабовидящих людей. В числе приобретаемых устройств 150 единиц оборудования –
карманные устройства.
Все надписи, знаки и символы на специальных гаджетах должны быть выполнены рельефно-точечным шрифтом Брайля или рельефными буквами русского алфавита или арабскими цифрами и знаками символов. Это позволит слепым и слабовидящим пользователям самостоятельно свободно управлять устройствами и слушать книги.
Стартовая стоимость контракта составляет около 10 млн рублей.берегите здоровье, бивалютная корзина это, берегите здоровье детей
← | →
Комментариев нет, Вы будете первым.