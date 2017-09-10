Победителю открытого конкурса Департамента по конкурентной политике города Москвы предстоит изготовить обувь для пациентов с ортопедическими травмами с учетом медицинских заключений.

Для создания каждой модели исполнитель должен будет предварительно провести диагностику состояния опорнодвигательного аппарата, снять мерки, изготовить индивидуальные колодки. В рамках конкурса представят три лота. Первый предполагает изготовление сложной ортопедической обуви с выкладкой свода. Начальная стоимость контракта составляет 2 млн рублей.

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