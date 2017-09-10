Они созданы студией военных художников им. М. Грекова и станут главным украшением станции. «ЦСКА» находится на первом участке ТПК «Деловой центр» – «Петровский парк». На нем размещаются пять станций: «Деловой центр», «Шелепиха», «Хорошевская», «ЦСКА», «Петровский парк». Технический запуск этого участка состоялся 8 сентября.

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