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Московская жизнь
На «ЦСКА» устанавливают скульптуры
Бронзовые скульптуры лыжника, баскетболиста, хоккеиста и футболиста устанавливают на станции «ЦСКА» Третьего пересадочного контура (ТПК) метро..
Они созданы студией военных художников им. М. Грекова и станут главным украшением станции. «ЦСКА» находится на первом участке ТПК «Деловой центр» – «Петровский парк». На нем размещаются пять станций: «Деловой центр», «Шелепиха», «Хорошевская», «ЦСКА», «Петровский парк». Технический запуск этого участка состоялся 8 сентября.берегите здоровье, бивалютная корзина это, берегите здоровье детей
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