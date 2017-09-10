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Московская жизнь

На «ЦСКА» устанавливают скульптуры

На «ЦСКА» устанавливают скульптуры

10 сентября 2017г., 19:37

Бронзовые скульптуры лыжника, баскетболиста, хоккеиста и футболиста устанавливают на станции «ЦСКА» Третьего пересадочного контура (ТПК) метро.

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Они созданы студией военных художников им. М. Грекова и станут главным украшением станции. «ЦСКА» находится на первом участке ТПК «Деловой центр» – «Петровский парк». На нем размещаются пять станций: «Деловой центр», «Шелепиха», «Хорошевская», «ЦСКА», «Петровский парк». Технический запуск этого участка состоялся 8 сентября.

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