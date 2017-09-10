Среди них – телефонный аппарат электромеханического завода Н.К. Гейслера и Ко (СПб, 1908 г.) из штаба Красной гвардии Васильевского острова в Петрограде, по которому военно-революционный комитет поддерживал связь со штабом восстания в Смольном в октябре 1917 г.

Современники тех событий иронизировали, что в дни Октября телефонных звонков было сделано больше, чем выпущено пуль. Правда это или нет, но в Октябрьской революции современные по тем временам средства связи сыграли действительно важную роль. Благодаря им Смольный, где готовили восстание, всегда был на связи с военно-революционными комитетами во всех районах Петрограда. И благодаря этим же средствам связи жители Петрограда узнавали новости, пока те еще не успели «остыть»: только грянул первый выстрел — и сотни звонков разнесли эту весть по всем уголкам города.

Телефонный аппарат, представленный на выставке, был передан в Музей современной истории России А.И. Пучковым, большевиком с 1917 г., заместителем начальника штаба Красной гвардии Васильевского острова.

Адрес Музея современной истории России – улица Тверская, дом 21

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