Афиша/Досуг

В этом году мероприятие даст старт Европейской неделе мобильности, которая завершится всероссийской акцией «На работу на велосипеде».

Сбор участников запланирован на воскресенье, 17

сентября, на Звёздном бульваре в 11:00. Старт состоится ровно в 12:00. Колонна проедет около 30 км и финиширует в парке «Красная Пресня», где участников ждёт велопикник с видом на «Москва–Сити». Для удобства участников велопарада, проживающих далеко от места старта, компаниями ОАО «Центральная ППК», АО «МТ ППК» и ООО «Аэроэкспресс» будет организован бесплатный провоз велосипедов.

Он будет действовать в течение всей недели с 17 по 22 сентября. Кроме того, в день проведения велопарада будут снижены тарифы на аренду велосипедов в городском велопрокате «Велобайк». Велопарад не является спортивной гонкой, стать участником может любой желающий, независимо от возраста участника и типа велосипеда. Для этого необходимо ознакомиться с правилами, размещёнными на официальном сайте события www.i–bike–msk.ru.

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