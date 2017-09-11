Временно исполняющий обязанности губернатора Свердловской области Евгений Куйвашев побеждает на выборах главы региона. Кандидат от «Единой России» набрал 62,04% голосов, ближайшие конкуренты — кандидаты от КПРФ и «Справедливой России» — 11,72% и 9,06% соответственно. Данные предоставлены после обработки почти 100% протоколов.

В Мордовии, по предварительным данным, победу на выборах руководителя региона одержал врио главы Владимир Волков, кандидат от партии «Единая Россия». Он набрал более 89% голосов избирателей. Явка в регионе составила 82,10%.

На выборах губернатора Томской области побеждает временно исполняющий обязанности главы Томской области, «единоросс» Сергей Жвачкин, который набирает 60,58% голосов. При этом явка на выборах губернатора области составила 22,56%, в областном центре Томске — 16,37%.

На выборах главы Бурятии побеждает кандидат от «Единой России» Алексей Цыденов с 87,44% голосов, в Новгородской области врио губернатора, «единоросс» Андрей Никитин набрал почти 68% голосов избирателей. Аналогичная ситуация и в Севастополе: после обработки почти 74% протоколов на выборах губернатора города лидирует нынешний врио главы Дмитрий Овсянников («Единая Россия»). Ему отдали свои голоса 72,08% избирателей.

Подсчет голосов продолжается, окончательные итоги выборов будут известны в понедельник во второй половине дня.

берегите здоровье, бивалютная корзина это, берегите здоровье детей