Для предотвращения терактов, которые совершают террористы на автомобилях, врезающиеся в пешеходов, полиция Лондона разработала новый метод.

Для остановки «автотеррористов» в полиции предложили использовать специальную сеть с вольфрамовыми шипами. Новое спецсредство получило название Talon («Коготь»). Эта сеть развертывается на дороге перед движущимся средством. После того, как машина наезжает на «Коготь», шипы вонзаются в колеса и опутывают их. Колеса прекращают крутиться, и машина теряет ход.

Подобные сети можно будет развертывать вокруг мест проведения массовых мероприятий, обеспечивая безопасность их участников. По оценкам полиции, для развертывания «Когтя» менее чем за минуту достаточно всего двух сотрудников. При этом сеть способна остановить грузовик массой до 17 тонн.

«Это оборудование, несомненно, может потенциально спасти жизни и является лишь одним из ряда мер, направленных на обеспечение защиты пешеходов в Лондоне», — прокомментировал нововведение представитель полиции. Новое оборудование было продемонстрировано зрителям накануне, во время парада на Уайтхолле.

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