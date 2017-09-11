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Авто

В Москве на трассу выходят электробусы

Фото: РИА Новости\Виталий Белоусов

В Москве на трассу выходят электробусы

Информационный Центр Правительства Москвы 11 сентября 2017г., 10:14

Новейшая модель электробуса войдет в эксплуатацию в конце сентября

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Электробус нового поколения КамАЗ-6282 начнет курсировать на маршрутах Москвы в конце сентября.

«Во второй половине сентября вы его уже увидите на дорогах Москвы. Он не будет курсировать по какому-то определенному маршруту. Он будет закреплен к Филевскому автобусному парку и передвигаться в центре Москвы», - сказал генеральный директор ГУП «Мосгортранс» Евгений Михайлов.

Электробус КамАЗ-6282 адаптирован для маломобильных пассажиров, имеет низкий уровень пола, оснащен видеокамерами и спутниковой навигацией. Общая вместимость салона - 85 пассажиров. Аккумуляторы заряжаются от электрической сети с напряжением 380 вольт, запас хода на одной 20-минутной подзарядке - 100 км. Максимальная скорость - 65 км/ч, электробус можно эксплуатировать при температуре до минус 30 градусов.

Как сообщалось ранее, власти Москвы до конца 2017 года планируют объявить тендер на закупку как минимум 300 электробусов. Михайлов уточнял, что в настоящее время техническое задание изучается всеми потенциальными производителями - как российскими, так и иностранными.

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