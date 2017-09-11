версия для печати

Московская жизнь

С культурой Малайзии познакомят москвичей в музее

Фото: darwinmuseum.ru

С культурой Малайзии познакомят москвичей в музее

Информационный Центр Правительства Москвы 11 сентября 2017г., 10:23

День провозглашения независимости Малайской Федерации стал поводом для проведения дней Малайзии в Москве

.

В 2017 году исполняется 60 лет со дня провозглашения независимости Малайской Федерации. В ознаменование этого события Министерство культуры и туризма Малайзии и Дарвиновский музей приглашают вас провести выходные дни 16 и 17 сентября в экзотической атмосфере национальных танцев, музыки и ремёсел этой удивительной страны.

Малайзия – одно из новых популярных туристических направлений, всё больше россиян открывают для себя Азию именно через эту страну.

Небольшая, но драгоценная часть Малайзии будет представлена вашему вниманию: великолепные костюмы танцоров, необычная музыка, мастерство ремесленников, а также видеоролики и информация о самых интересных достопримечательностях.

16 сентября (суббота)
10:00 – 18:00 демонстрация национальных ремесел: техники росписи по ткани (батик) и бисероплетения, мастер-класс;

12:00 - выступление танцевального ансамбля Национального департамента культуры и искусства Малайзии;

15:00 - торжественное открытие Дней Малайзии, выступление танцевального ансамбля Национального департамента культуры и искусства Малайзии;

16:00 - выступление танцевального ансамбля Национального департамента культуры и искусства Малайзии.

17 сентября (воскресенье)

10:00 – 18:00 - демонстрация национальных ремесел: техники росписи по ткани (батик) и бисероплетения, мастер-класс;

15:00; 16:00 - выступление танцевального ансамбля Национального департамента культуры и искусства Малайзии.

берегите здоровье, бивалютная корзина это, берегите здоровье детей

← Предыдущая новость  |   Следующая новость →

Комментировать

Ранее в рубрике «Московская жизнь»:

Комментариев нет, Вы будете первым.

Москва-Инфо

   