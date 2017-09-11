В 2017 году исполняется 60 лет со дня провозглашения независимости Малайской Федерации. В ознаменование этого события Министерство культуры и туризма Малайзии и Дарвиновский музей приглашают вас провести выходные дни 16 и 17 сентября в экзотической атмосфере национальных танцев, музыки и ремёсел этой удивительной страны.

Малайзия – одно из новых популярных туристических направлений, всё больше россиян открывают для себя Азию именно через эту страну.

Небольшая, но драгоценная часть Малайзии будет представлена вашему вниманию: великолепные костюмы танцоров, необычная музыка, мастерство ремесленников, а также видеоролики и информация о самых интересных достопримечательностях.



16 сентября (суббота)

10:00 – 18:00 демонстрация национальных ремесел: техники росписи по ткани (батик) и бисероплетения, мастер-класс;

12:00 - выступление танцевального ансамбля Национального департамента культуры и искусства Малайзии;

15:00 - торжественное открытие Дней Малайзии, выступление танцевального ансамбля Национального департамента культуры и искусства Малайзии;

16:00 - выступление танцевального ансамбля Национального департамента культуры и искусства Малайзии.

17 сентября (воскресенье)

10:00 – 18:00 - демонстрация национальных ремесел: техники росписи по ткани (батик) и бисероплетения, мастер-класс;

15:00; 16:00 - выступление танцевального ансамбля Национального департамента культуры и искусства Малайзии.

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