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Московская жизнь

Станции МЦК обслуживаются теперь мобильными кассирами

Фото: РИА новости / Алексей Куденко

Станции МЦК обслуживаются теперь мобильными кассирами

Информационный Центр Правительства Москвы 11 сентября 2017г., 10:30

Реализуется решение властей сделать работу кассира МЦК мобильной

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Мобильные кассиры появятся на станциях Московского центрального кольца к 2018 году.

По его словам, появление мобильных кассиров позволит избавиться от очередей в билетные кассы на станциях МЦК.
«В следующем году мы берем на себя обязательство вообще избавить пассажиров МЦК от очередей в кассы. Кроме того, мы уже в метрополитене на трех станциях протестировали технологию «мобильный кассир». Такие консультанты, которые продают билет прямо в очереди, пробивая их через терминалы, будут работать и на МЦК, где это будет необходимо. Это снижает очередь на 20%», - рассказал заместитель начальника Московского метрополитена по стратегическому развитию и клиентской работе Роман Латыпов.

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