Мобильные кассиры появятся на станциях Московского центрального кольца к 2018 году.

По его словам, появление мобильных кассиров позволит избавиться от очередей в билетные кассы на станциях МЦК.

«В следующем году мы берем на себя обязательство вообще избавить пассажиров МЦК от очередей в кассы. Кроме того, мы уже в метрополитене на трех станциях протестировали технологию «мобильный кассир». Такие консультанты, которые продают билет прямо в очереди, пробивая их через терминалы, будут работать и на МЦК, где это будет необходимо. Это снижает очередь на 20%», - рассказал заместитель начальника Московского метрополитена по стратегическому развитию и клиентской работе Роман Латыпов.

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