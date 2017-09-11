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Московская жизнь

День города прошел без эксцессов

Фото: РИА новости / Антон Денисов

День города прошел без эксцессов

Информационный Центр Правительства Москвы 11 сентября 2017г., 10:33

250 cпециалистов коммунального хозяйства привлекли в выходные для участия в праздничных мероприятиях

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В праздновании Дня города в столице, который прошел в минувшие выходные, приняли участие более 250 работников комплекса городского хозяйства Москвы.

Отмечается, что в День города на ул. Красная Пресня прошла масштабная выставка автотранспорта комплекса городского хозяйства Москвы. Лекторий, организованный на площадке мероприятия, стал настоящим местом встречи для посетителей выставки с заслуженными работниками городских служб, победителями профессиональных соревнований.

«В праздничной программе были задействованы более 250 работников комплекса городского хозяйства Москвы. Образовательную программу лектория составили познавательные фильмы о работе системы жизнеобеспечения города и ее истории, мастер-классы, лекции и дискуссии», - говорится в сообщении.

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