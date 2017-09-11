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Образование/Карьера
Форум «Город образования» обнаружил в Москве недостаток IT-специалистов
Столице требуются 600 тысяч IT-специалистов!.
Дефицит IT-специалистов на столичном рынке труда составляет
около 600 тысяч человек. Об этом сообщил в ходе форума «Город образования»
руководитель Департамента информационных технологий Артем Ермолаев.
«В Москве спрос на работников в информационной отрасли приближается к 1 млн специалистов, а имеем мы на данный момент около 400 тыс. Дефицит огромный», - сказал Артем Ермолаев.
Ранее в рамках школьного IoT (Internet of things) хакатона он отметил, что в Департаменте внимательно следят за работой его участников и будут привлекать учеников для работы в IT-отрасль или в структуры ДИТ.
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