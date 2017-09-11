Образование/Карьера

Дефицит IT-специалистов на столичном рынке труда составляет около 600 тысяч человек. Об этом сообщил в ходе форума «Город образования» руководитель Департамента информационных технологий Артем Ермолаев.



«В Москве спрос на работников в информационной отрасли приближается к 1 млн специалистов, а имеем мы на данный момент около 400 тыс. Дефицит огромный», - сказал Артем Ермолаев.



Ранее в рамках школьного IoT (Internet of things) хакатона он отметил, что в Департаменте внимательно следят за работой его участников и будут привлекать учеников для работы в IT-отрасль или в структуры ДИТ.



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