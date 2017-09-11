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Московская жизнь

Зябликово станет центром общения бизнесменов

Фото: mka.mos.ru

Зябликово станет центром общения бизнесменов

Информационный Центр Правительства Москвы 11 сентября 2017г., 10:54

Площадку для ярмарки предоставит район Зябликово

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Здание для проведения выставок-ярмарок и конгрессов появится в районе Зябликово на юге Москвы, сообщает интернет-портал столичного Стройкомплекса со ссылкой на председателя Москомстройинвеста Константина Тимофеева.

По его словам, здание площадью 7,5 тыс. кв. метров возведут на ул. Ореховый бульвар, вл. 26 (земельный участок №1).

«Участок выставят на торги. Публичные слушания не требуются, так как он расположен в границах многофункциональной зоны», - заявил Константин Тимофеев.

Строительство одобрила Градостроительно-земельная комиссия (ГЗК), уточнили в Москомстройнвесте

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