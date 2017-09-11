версия для печати
Московская жизнь
Зябликово станет центром общения бизнесменов
Площадку для ярмарки предоставит район Зябликово.
Здание для проведения выставок-ярмарок и конгрессов появится в районе Зябликово на юге Москвы, сообщает интернет-портал столичного Стройкомплекса со ссылкой на председателя Москомстройинвеста Константина Тимофеева.
По его словам, здание площадью 7,5 тыс. кв. метров возведут
на ул. Ореховый бульвар, вл. 26 (земельный участок №1).
«Участок выставят на торги. Публичные слушания не требуются, так как он расположен в границах многофункциональной зоны», - заявил Константин Тимофеев.
Строительство одобрила Градостроительно-земельная комиссия (ГЗК), уточнили в Москомстройнвестеберегите здоровье, бивалютная корзина это, берегите здоровье детей
← | →
Комментариев нет, Вы будете первым.