Здание для проведения выставок-ярмарок и конгрессов появится в районе Зябликово на юге Москвы, сообщает интернет-портал столичного Стройкомплекса со ссылкой на председателя Москомстройинвеста Константина Тимофеева.

По его словам, здание площадью 7,5 тыс. кв. метров возведут на ул. Ореховый бульвар, вл. 26 (земельный участок №1).



«Участок выставят на торги. Публичные слушания не требуются, так как он расположен в границах многофункциональной зоны», - заявил Константин Тимофеев.

Строительство одобрила Градостроительно-земельная комиссия (ГЗК), уточнили в Москомстройнвесте

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