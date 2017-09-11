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Авто
Автомагистраль на ул. Автозаводская будет подчиняться модифицированной схеме движения до 30 сентября
Движение автотранспорта по направлению к Автозаводской улице будет подчиняться новой схеме с ограничениями.
Частичное ограничение движения введено на Автозаводской
улице до 30 сентября, согласно данным, поступившим из информационного центра
Департамента транспорта столицы.
Отмечается, что ограничение движения введено из-за работ на инженерных сетях.
«До 30 сентября движение ограничено на участке ул. Автозаводская, в районе д. 18 в связи с проведением работ на инженерных сетях.
Ограничение действует круглосуточно на одной полосе движения», - говорится в сообщении.берегите здоровье, бивалютная корзина это, берегите здоровье детей
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