Частичное ограничение движения введено на Автозаводской улице до 30 сентября, согласно данным, поступившим из информационного центра Департамента транспорта столицы.



Отмечается, что ограничение движения введено из-за работ на инженерных сетях.



«До 30 сентября движение ограничено на участке ул. Автозаводская, в районе д. 18 в связи с проведением работ на инженерных сетях.

Ограничение действует круглосуточно на одной полосе движения», - говорится в сообщении.

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