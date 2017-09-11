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Авто

Автомагистраль на ул. Автозаводская будет подчиняться модифицированной схеме движения до 30 сентября

Фото: РИА новости / Руслан Кривобок

Автомагистраль на ул. Автозаводская будет подчиняться модифицированной схеме движения до 30 сентября

Информационный Центр Правительства Москвы 11 сентября 2017г., 11:00

Движение автотранспорта по направлению к Автозаводской улице будет подчиняться новой схеме с ограничениями

.

Частичное ограничение движения введено на Автозаводской улице до 30 сентября, согласно данным, поступившим из информационного центра Департамента транспорта столицы.

Отмечается, что ограничение движения введено из-за работ на инженерных сетях.

«До 30 сентября движение ограничено на участке ул. Автозаводская, в районе д. 18 в связи с проведением работ на инженерных сетях.

Ограничение действует круглосуточно на одной полосе движения», - говорится в сообщении.

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