Почти 12 миллионов москвичей и гостей столицы посетили праздничные мероприятия 9 и 10 сентября в День города Москвы.

"Закончились городские мероприятия, они прошли на достаточно хорошем уровне, с хорошим настроением. По обобщенной информации, в субботу праздничные площадки посетили 6,5 миллионов человек, в воскресенье – около 5 миллионов", – сказал глава департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Владимир Черников, отметив, что все мероприятия прошли без нарушений общественного порядка и серьезных эксцессов.

Более 400 концертов, экскурсий, фотовыставок и театральных постановок в честь 870-летия Москвы прошли в столице 9 и 10 сентября.

Праздничная программа, посвященная Дню города, традиционно завершилась запуском фейерверков, по всему городу отгремели более 13 тысяч залпов.

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