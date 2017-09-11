Дело возбуждено по признакам ч. 1 ст. 332 УК Украины («Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины»).

По этой статье предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. В Нацполиции отдельно указали на то, что во время столкновений на пункте пропуска «Шегини» пострадали 11 полицейских.

Кроме того, помощник главы государственной пограничной службы Украины Олег Слободян рассказал, что украинские пограничники не применяли оружие в пункте пропуска «Шегини», так как заранее получили приказ не применять силу.

«Журналисты спрашивают, почему пограничники не использовали оружие? Отвечаю: пограничники получили приказ не применять оружие и средства физического воздействия, ведь проходила «мирная акция», — пояснил он.

Михаил Саакашвили вместе со своими сторонниками прорвался на территорию Украины вечером в воскресенье, 10 сентября. При этом произошла драка с полицейскими и пограничниками. В Госпогранслужбе Украины это происшествие назвали «массовым нарушением государственной границы».

Тем не менее украинские власти не стали применять каких-либо мер по отношению к Саакашвили, и он беспрепятственно доехал до Львова.

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