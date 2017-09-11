В администрации президента РФ считают, что итоги выборов 10 сентября, на которых победили все новые главы регионов, говорит о поддержке курса на изменение губернаторского корпуса. Не исключены и новые отставки.

Минувшей зимой и весной были назначены новые врио губернаторов в семи регионах: Пермском крае, Новгородской, Рязанской области, Бурятии, Марий Эл, Карелии и Удмуртии. Речь идет, напоминает издание, о Максиме Решетникове, Андрее Никитине, Николае Любимове, Алексее Цыденове, Александре Евстифееве, Артуре Парфенчикове и Александре Бречалове. Все они, как показывают предварительные итоги голосования, победили в первом туре.

Кремль продолжит омоложение и обновление губернаторского корпуса: этой осенью ожидается замена порядка десяти глав регионов. Информация о том, в каких регионах сменятся руководители пока не афишируется говорить отказались.

Задача нарастить явку на региональных выборах Кремлем не ставилась, этот подход, как считают в администрации президента, себя оправдал: показатели явки практически во всех регионах оказались в пределах средней нормы, выразил свое мнение федеральный чиновник.

Накануне в единый день голосования выборы проходили во всех регионах России, кроме Петербурга, Ингушетии и Магаданской области. В целом в ходе 5,8 тыс. избирательных кампаний регионального и муниципального уровней будет замещено порядка 36,7 тыс. мандатов.

Также прошли 230 референдумов местного уровня. Всего в выборах приняли участие 42 партии и шесть иных общественных объединений.

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