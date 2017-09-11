Рабочие завершили работы по оборудованию Рыбного переулка в соответствии с программой городского назначения "Моя улица". В настоящий момент территория предоставляет возможность жителям совершать пешие прогулки и проезд для специальной техники.



Проезд для других автомобилей на ул. Варварка будет осуществляться через Красную площадь. Рыбный переулок является частью кратчайшей дороги от Никольской улицы и станции метро "Площадь революции" до парка "Зарядье".

Строительство пешеходной территории планировалось с расчетом пропускной способности в перспективе на будущее 100 000 человек в день.

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