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Авто

Территория для пеших прогулок создана в Москве в Рыбном переулке

Территория для пеших прогулок создана в Москве в Рыбном переулке

M24.ru 11 сентября 2017г., 13:37

Рыбный переулок стал пешеходной территорией

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Рабочие завершили  работы по оборудованию Рыбного переулка в соответствии с программой городского назначения "Моя улица". В настоящий момент территория предоставляет возможность жителям совершать пешие прогулки и проезд для специальной техники.

Проезд для других автомобилей на ул. Варварка будет осуществляться через Красную площадь. Рыбный переулок является частью кратчайшей дороги от Никольской улицы и станции метро "Площадь революции" до парка "Зарядье".

Строительство пешеходной территории планировалось с расчетом пропускной способности в перспективе на будущее 100 000 человек в день.

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