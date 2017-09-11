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Авто
Территория для пеших прогулок создана в Москве в Рыбном переулке
Рыбный переулок стал пешеходной территорией.
Рабочие завершили работы по оборудованию Рыбного
переулка в соответствии с программой городского назначения "Моя улица". В
настоящий момент территория предоставляет возможность жителям совершать пешие
прогулки и проезд для специальной техники.
Проезд для других автомобилей на ул. Варварка будет осуществляться через Красную площадь. Рыбный переулок является частью кратчайшей дороги от Никольской улицы и станции метро "Площадь революции" до парка "Зарядье".
Строительство пешеходной территории планировалось с расчетом пропускной способности в перспективе на будущее 100 000 человек в день.берегите здоровье, +берегите здоровье, бивалютная корзина это, берегите здоровье детей
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