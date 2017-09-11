Путешествие

Для тех, кто не успел отправиться в отпуск летом или хочет его повторить, редакция портала Москва 24 подготовила подборку мест, где можно отдохнуть в бархатный сезон.

Ялта, Россия Туроператоры предлагают провести отпуск в Крыму, а точнее в Ялте всего за 7 863 рубля за человека на четыре ночи (вылет 18 сентября). В тур входит прямой перелет и проживание в отеле, на территории которого есть бассейн, теннисный корт и фитнес-зал. До моря можно добрать на автобусе или пройтись по живописным окрестностям.

Во-первых, конечно, море. Температура воды в сентябре около +22..+24 градусов. Воздух днем прогревается до +22 градусов. Вечером может быть прохладно, поэтому советуем взять с собой теплую кофту. Кроме того, стоит иметь в виду, что все пляжи в Ялте – галечные.

Во-вторых, природа, а точнее — гора Ай-Петри, которая входит в состав массива Ай-Петринская яйла. С этой горы открывается захватывающий вид на побережье и близлежащие поселки. Добрать до вершины можно на фуникулере.

Сухум, Абхазия Отдохнуть в санатории в столице Абхазии на берегу моря можно всего за 9 900 рублей (вылет 18 сентября). В качестве бонуса – собственный парк санатория, по которому хорошо пройтись вечером. Кстати, отель находится на первой линии, то есть до моря, что называется, рукой подать.

В сентябре в Абхазии будет стоять еще по-настоящему летняя погода: днем столбик термометра может подняться до +28 градусов, а температура воды в море составляет +24 градуса.

Абхазия – маленькая страна и ее вполне можно объехать за пару дней. Стоит побывать в пещерах в Новом Афоне и там же посмотреть на прекрасные водопады, пройтись по Ботаническому саду в самом Сухуме и конечно же поплавать на катамаране по изумрудному озеру Рица.

Кроме того, в Абхазии достаточно дешево и средний чек за ужин на двоих обойдется вам до тысячи рублей.

Но стоит понимать, что, несмотря на свою доброжелательность, люди там довольно бедные: в Абхазии нет новых автомобилей и дорог – все осталось со времен СССР. Жилые дома обветшалые, некоторые разрушены и заброшены. Здесь даже нет своего аэропорта – все туристы приезжают на курорты Абхазии из Адлера. Но как отмечают многие путешественники: в эту страну нужно ехать не за "все включено", а за нетронутой кавказкой природой.

Адлер, Россия Отдохнуть на российском курорте – в Адлере – в сентябре можно всего за 11 тысяч рублей. В эту цену входит прямой перелет из Москвы и 4 ночи в недавно построенном трехзвездочном отеле. В номерах есть все необходимое для комфортного отпуска, при желании туристы могут заказать завтрак на стойке отеля.

Средняя температура в Адлере в сентябре ровно такая же, как и температура воды – +22 градуса.

Кроме пляжного отдыха и прогулок по набережной Адлера, стоит также посетить Олимпийские объекты, которые возводились к зимней Олимпиаде 2014 года, а также непременно пройтись по подвесному мосту в уникальном Skypark. Во всем мире всего 8 таких парков, а подвесной мост, длинна которого 440 метров, натянут над ущельем на высоте почти 210 метров.

Также можно отправится на Красную поляну и посетить Эсто-Садок и Розу Хутор – отечественные горнолыжные курорты. Несмотря на то, что большой популярностью они пользуются в холодное время года, осенью там тоже будет чем заняться. Например, сходить в уникальный этнографический центр "Моя Россия".

Однако есть один небольшой минус в отдыхе на российских курортах – это завышенный ценник в ресторанах и кафе. Но опытные туристы и здесь нашли выход: они пользуются мобильными приложениями для туристов, в которых отмечены хорошие и недорогие заведения. Лимассол, Кипр Съездить в бархатный сезон на Кипр, в город Лимассол, можно всего за 13 367 рублей (тур с 16 сентября на 4 ночи). В эту стоимость входит проживание в двухзвездочном отеле (с завтраками) и прямой перелет из Москвы.

Огромный плюс кипрского курорта – это замечательная погода и полностью оборудованные песчаные пляжи! Средняя температура воздуха на Кипре в сентябре + 30 градусов, а воды + 27. Самое настоящее лето!

Кипр предназначен именно для пляжного семейного отдыха: аквапарки, детские площадки и недорогие кафе на набережной за приемлемые деньги. Однако, не советуем вам отправляться на "турецкую" территорию острова – там не очень рады туристам с греческой стороны.

Аланья, Турция Отдохнуть в любимой российскими туристами Турции можно за 14 800 рублей. Сюда входит перелет из Москвы и проживание в трехзвездочном отеле на берегу моря в городе Аланья. В стоимость также включены завтраки.

Уникальность этого курорта в том, что там в сентябре погода ничем не отличается от летней: днем воздух прогревается до +31 градуса, а температура воды составляет + 28, что делает пляжный отпуск комфортным, ведь вам не придется мерзнуть заходя или выходя из моря.

Кроме того, стоит побывать в Кападокии – в этом месте из-за извержения вулкана появился уникальный ландшафт. Здесь также можно увидеть множество монастырей в пещерах и подземных городов. Именно в Кападокии появились первые христиане. А еще здесь можно полетать на воздушном шаре!

Можно также посетить красивейший водопад недалеко от Сиде на реке Манавгат. Сам водопад не очень большой – около 5 метров, но стоит того, чтобы туда отправиться.

Источник: Москва 24

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