Будем здоровы

Коллектив американских ученых провел исследование и установил, на что обращать внимание при диагностике сосудистых патологий, которые могут спровоцировать инсульт.

Американские ученые провели исследование и назвали, какой именно фактор играет роль наиболее точного маркера опасных сосудистых патологий, таких как инсульты и инфаркты. Специалисты считают, что при диагностике данных нарушений нужно обращать внимание на присутствие кальция в артериях.



Авторы проекта, представляющие Юго-западный медицинский центр техасского университета в Далласе, собрали и проанализировали данные о состоянии здоровья, полученные от более 6 000 тысяч (6,2 тыс.) человек возрастом от 45 до 84 лет. Медиков интересовало, насколько значительной угрозой для вероятных сосудистых катастроф могут быть такие факторы, как диабет, повышенное давление, а также высокий уровень плохого холестерина.



Выяснилось, что наличие отложений кальция в сосудах определяет степень риска мозгового удара или сердечного приступа у человека. То есть люди, у которых не наблюдается кальций в артериях, имеют самую низкую вероятность пострадать от инсульта или инфаркта в течение ближайших 10 лет своей жизни. Наличие кальция в сосудах, по мнению ученых, является столь серьезным маркером, что люди, у которых его нет, оказываются защищены от инфаркта и инсульта даже при наличии других рисков.

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