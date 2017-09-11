C 11 сентября по 2 октября пройдет Большой фестиваль Российского национального оркестра под управлением Михаила Плетнева.

Фестиваль откроется на сцене Концертного зал имени П.И. Чайковского симфонической программой из сочинений французских композиторов Жоржа Бизе и Мориса Равеля, а также музыкальной поэмой Александра Скрябина "Прометей". За дирижерским пультом - художественный руководитель Российского национального оркестра Михаил Плетнев. Солистом выступит французский пианист Люка Дебарг.

Премьерой станет Концерт для скрипки с оркестром Джеймса Макмиллана. Впервые в России 14 сентября это произведение исполнит Вадим Репин, которому и посвятил работу шотландский композитор.

Традиционно в программу фестиваля войдет опера в концертном исполнении. 19 сентября Ольга Перетятько-Мариотти (сопрано) выступит с ариями из опер Россини.

23 сентября солировать будет маэстро Плетнев: он исполнит фортепианный Концерт № 2 Камиля Сен-Санса. Программу концерта дополнят два редко исполняемых в столице сочинения композиторов XX столетия: Симфоническая картина для большого оркестра "Сны" Сергея Прокофьева и Симфония № 3 Бориса Лятошинского. За дирижерский пульт встанет украинский маэстро, главный дирижер Борнмутского симфонического оркестра Кирилл Карабиц.

Экспериментом станет подготовленная к 100-летию революции программа писателя и телеведущего Эдварда Радзинского "Последняя ночь последнего царя".

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