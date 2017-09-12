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Политика

Принято решение о наложении санкций на КНДР

Фото: © Фото с сайта mfa.gov.ua

Заседание Совета безопасности ООН

Принято решение о наложении санкций на КНДР

ИА «РОСБАЛТ» 12 сентября 2017г., 10:26

КНДР попала под санкции согласно резолюции ООН

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Согласно новой резолюции, вводятся ограничения на поставки в КНДР нефтепродуктов. Устанавливается лимит на поставки сырой нефти — объемы не должны превышать показатели за прошедшие 12 месяцев. Кроме того, КНДР не сможет покупать конденсаты и газоконденсатные жидкости и не сможет продавать текстильную продукцию.

В СБ подчеркнули, что готовы к диалогу с Северной Кореей, однако не назвали конкретных мер, которые могут принять стороны для возобновления диалога.

Ранее сообщалось, что в Перу объявили посла Северной Кореи персоной нон грата.

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