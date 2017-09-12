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Здесь интересно

Знаменитая Третьяковская галерея представила посетителям выставку 'Москва сквозь века'

Знаменитая Третьяковская галерея представила посетителям выставку "Москва сквозь века"

Городской портал 12 сентября 2017г., 11:28

Десятки экспозиций Москвы от XIV века до наших дней могут увидеть москвичи на выставке "Москва сквозь века"

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В Инженерном корпусе Третьяковской галереи открылась выставка "Москва сквозь века", сообщает газета "Известия". Так галерея решила поздравить столицу с юбилеем. Экспозиция собрала несколько десятков первоклассных изображений Москвы от XIV века до наших дней. Большой раздел выставки посвящен формированию иконографии города – от образов допожарной Москвы в иконописи XVII века до поисков "формулы Москвы" художниками начала ХХ века и отображения образа города в новых формах и материалах современными мастерами.

Текстовые пояснения к картинам экспозиции посвящены не только стилю и замыслу художников, но и исторической основе – там содержатся сведения об изображенных строениях и местах. А кроме того, все это сопровождается звуками шума улиц.

Источник: Москва 24

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