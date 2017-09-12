Здесь интересно

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Знаменитая Третьяковская галерея представила посетителям выставку "Москва сквозь века"
Десятки экспозиций Москвы от XIV века до наших дней могут увидеть москвичи на выставке "Москва сквозь века".
В Инженерном корпусе Третьяковской галереи открылась
выставка "Москва сквозь века", сообщает газета "Известия". Так галерея решила
поздравить столицу с юбилеем. Экспозиция собрала несколько десятков
первоклассных изображений Москвы от XIV века до наших дней. Большой раздел
выставки посвящен формированию иконографии города – от образов допожарной
Москвы в иконописи XVII века до поисков "формулы Москвы" художниками начала ХХ
века и отображения образа города в новых формах и материалах современными
мастерами.
Текстовые пояснения к картинам экспозиции посвящены не только стилю и замыслу художников, но и исторической основе – там содержатся сведения об изображенных строениях и местах. А кроме того, все это сопровождается звуками шума улиц.
Источник: Москва 24
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