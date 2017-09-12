Ступу строили дольше, чем планировали из-за нехватки финансирования. Все работы ведутся на пожертвования.

Иосиф Кобзон, народный артист СССР, вместе с представителями московской буддийской общины откроет 13-метровую ступу Просветления на территории строящегося буддийского храма в Отрадном, сообщает Дулма Шагдарова, председателя Московской общины буддистов.

Ступа полностью достроена и будет открыта 16 сентября. В 10 утра начнется молебен в честь открытия. Освящение ступы проведет Кунделинг Ринпоче.

На сайте строительства предупреждают, что мероприятие будет проходить на открытом воздухе, а также просят одеваться по погоде, следить за прогнозом и, если потребуется, взять зонт или дождевик.

Источник: Молнет.ru

берегите здоровье, +берегите здоровье, бивалютная корзина это, берегите здоровье детей