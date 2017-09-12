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Открытие ступы Просветления состоится 16 сентября
Создание ступы производилось на пожертвования.
Ступу строили дольше, чем планировали из-за нехватки финансирования. Все работы ведутся на пожертвования.
Иосиф Кобзон, народный артист СССР, вместе с представителями московской буддийской общины откроет 13-метровую ступу Просветления на территории строящегося буддийского храма в Отрадном, сообщает Дулма Шагдарова, председателя Московской общины буддистов.
Ступа полностью достроена и будет открыта 16 сентября. В 10 утра начнется молебен в честь открытия. Освящение ступы проведет Кунделинг Ринпоче.
На сайте строительства предупреждают, что мероприятие будет проходить на открытом воздухе, а также просят одеваться по погоде, следить за прогнозом и, если потребуется, взять зонт или дождевик.
Источник: Молнет.ruберегите здоровье, +берегите здоровье, бивалютная корзина это, берегите здоровье детей
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