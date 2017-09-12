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Происшествия
Огнестрельным ранением закончилась стрельба на станции "Комсомольская"
Стрельба началась сегодня в московском переходе.
В Москве в подземном переходе на станции метро "Комсомольская" неизвестный устроил стрельбу. В результате огнестрельное ранение получил житель Вологды 1987 года рождения.
В Москве в подземном переходе на станции метро
"Комсомольская" неизвестный устроил стрельбу. В результате огнестрельное
ранение получил житель Вологды 1987 года рождения.
Мужчина устроил стрельбу в подземном переходе на станции метро "Комсомольская" в Москве. По данным ТАСС, инцидент произошел вечером, 11 сентября.
Как отметили в пресс-службе МВД, в подуличном переходе с огнестрельным ранением головы обнаружили жителя Вологды, 1987 года рождения. Он был госпитилизирован.
По данному факту проводится проверка.
Источник: ТВ Центрберегите здоровье, +берегите здоровье, бивалютная корзина это, берегите здоровье детей
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