20 сентября Государственный исторический музей, Музей военной истории Российского военно-исторического общества, Российское военно-историческое общество (РВИО) при поддержке Министерства культуры Российской Федерации запускают новый сезон образовательного проекта - Лекторий «Исторические субботы».

Известные ученые увлекательно и достоверно расскажут о происхождении, становлении и развитии нашего государства на протяжении столетий, его культуре и религии, войнах и революциях, внешнеполитических событиях и реформах. Такой формат лекций интересен широкой аудитории, но прежде всего тематические встречи рассчитаны на старшеклассников, абитуриентов и студентов. Это и редкая возможность для интеллектуального общения с самыми известными историками страны.

Новый сезон научно-популярного цикла лекций «Исторические субботы» откроется 16 сентября 2017 года в 12:00 в Главном здании Государственного исторического музея. Первой в цикле станет лекция по теме «Когда закончилась русская революция?», которую проводит российский историк, социолог, политолог, публицист, директор Института глобализации и социальных движений, кандидат политических наук Кагарлицкий Борис Юльевич.

«Исторические субботы» помогут понять причины, предпосылки и результаты многих важнейших исторических событий, заставят задуматься о прошлом, без которого нет настоящего и будущего. А многие события в современном мире найдут зримые исторические параллели.

Лекции проходят каждую субботу в 12:00 в Главном здании Государственного исторического музея (Красная пл., д. 1), вход свободный (по бесплатному билету).

Источник: Молнет.ru

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