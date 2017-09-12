С начала XX века Москва стала одним из двух центров художественной жизни России, лишив Санкт-Петербург гегемонии.

1. Василий Кандинский Василий Кандинский стал самым дорогим художником, уроженцем Москвы. На торгах Sothbey's в Лондоне его "Картину с белыми линиями" продали за рекордные 41,8 миллиона долларов 21 июня 2017 года. "Эта картина 1913 года, когда-то висевшая в экспозиции Третьяковской галереи, до сих пор является рекордом для работ художника. Эстимейт (предварительная стоимость картины на аукционе, прим. ) не публиковался в каталоге, но, по слухам, составлял свыше 35 миллионов долларов", – рассказал директор НИНЭ имени П.М.Третьякова Александр Попов.



Прежний рекорд Кандинского с картиной "Фуга", проданной за 20,9 миллиона долларов на торгах Sotheby’s в 1990 году продержался до 2012 года. С тех пор эту планку преодолели лишь пять работ, включая "Картину с белыми линиями" и "Мурнау. Пейзаж с зеленым домом".

2. Вера Рохлина Художница Вера Рохлина с картиной "Картежники" расположилась на втором месте рейтинга. Картину на вечерних торгах импрессионистов и модернистов Christie’s в Лондоне продали в восемь раз дороже эстимейта — за 4,05 миллиона долларов. Торги прошли 24 июня 2008 года. На рынке особенно ценятся авангардные работы Рохлиной, рассказала старший научный сотрудник НИНЭ им П.М.Третьякова Екатерина Пономаренко. "В начале XX века в России появилась целая плеяда маститых женщин-художниц. После одной их выставок в Третьяковской галерее их назвали амазонками русского авангарда.



Это художницы, которые на уровне своего творчества ничем не уступали сильнейшим художникам мужчинам, участвовали в выставках, выдвигали свои идеи", – сообщила Пономаренко. По словам эксперта, у Рохлиной очень глубокомысленная живопись. Она интересовалась новейшими течениями Запада и России, пыталась придумать что-то свое, рассказала Елена.

3. Борис Григорьев И замыкает тройку самых дорогих художников-москвичей Борис Григорьев с картиной "Пастух с холмов", которая была продана на торгах Sotheby’s за 3,72 млн долларов при эстимейте 2,5–3,5 млн долларов. "Пастух с холмов" – портрет поэта Николая Клюева, который художник написал в 1920 году. Это авторская копия. Григорьев нарисовал портрет в первый раз в 1918 году, но картина была утеряна.

4. Алексей Саврасов Эксперты оценили картину Алексея Саврасова "Волга в окрестностях Юрьевца" в 2 млн 150 тысяч – 2 млн 800 тысяч долларов на прошедших торгах Sothebey's в Лондоне в 2015 году. Картина, написанная в 1870 году, считалась утерянной почти полтора века. До исчезновения она выставлялась лишь раз – в 1871 году. "Волга в окрестностях Юрьевца" стала первой масштабной композицей Саврасова из серии волжских пейзажей. В последующее десятилетие художник создаст свои лучшие произведения в карьере, включая культовую картину "Грачи прилетели" (1871 год).

5. Константин Коровин Замыкает пятерку рейтинга Константин Коровин с полотном "Вид с террасы. Гурзуф". Картину продали за 2,94 млн долларов на вечерних торгах русского искусства Sothebey's в Лондоне в июне 2008 года. Константин Коровин учился у Алексея Саврасова в Московском училище живописи, ваяния и зодчества.



По словам Александра Попова, и Саврасов, и Коровин особенно популярны в среде фальсификаторов картин. В начале XX века многие русские художники эмигрировали из страны. И Кандинский, и Рохлина, и Григорьев, и Коровин умерли во Франции. Лишь Алексей Саврасов из представленного рейтинга скончался на родине. Тем не менее, своему становлению эти художники обязаны именно московской школе, рассказала порталу Москва 24 старший научный сотрудник НИНЭ им П.М.Третьякова Екатерина Пономаренко. "До начала XX века в российской художественной среде был в основном один центр – это Петербург, – рассказала Екатерина Пономаренко. – В Петербурге готовили художников в Академии художеств. Существовал большой круг петербуржских авторов, которые потом ездили в Италию. Вспомните пенсионерские поездки всех наших академистов. А в начале XX века особенно активной становится московская живописная школа. Активную деятельность ведет Московское училище живописи, ваяния и зодчества. Есть высшие строгановские мастерские. Здесь кипит жизнь". 6 июня в Лондоне прошли торги русского искусства аукционного дома Sotheby's. Выручка составила почти 15,6 миллиона долларов. Самыми дорогими картинами стали работы Исаака Левитана – "Лето" (1,17 миллиона долларов) и "Заросший пруд" (те же 1,17 миллиона долларов). Очередные торги русского искусства Sothebey's пройдут в Лондоне 28 ноября.



Источник: Москва 24

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