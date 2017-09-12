Будем здоровы

Уровень детского ожирения в России вырос вдвое. По последним данным Эндокринологического научного центра Минздрава, этим недугом страдают 5–8% школьников, при этом аналогичный показатель в 1990-е годы не превышал отметки в 2-3%.



По мнению эндокринолога-репродуктолога Павла Окорокова, в России, где от избыточной массы тела страдают 11–18% детей, ситуация с ожирением приобретает масштаб эпидемии. Опрошенныегазетой эксперты сошлись во мнении, что постепенно наша страна в вопросах лишнего веса начинает догонять Соединенные штаты. Однако в Минздраве считают, что принимаемых мер по борьбе с детским ожирением недостаточно.



Между тем средняя продолжительность жизни россиян впервые в истории достигла 72,5 лет, сообщила глава Минздрава РФ Вероника Скворцова. У мужчин продолжительность жизни увеличилась на год - с 66,5 до 67,5 лет, а у женщин составила 77,4 лет.

Скворцова напомнила, что за семь месяцев текущего года в стране умерло на 23,7 тысяч человек меньше, чем за аналогичный период прошлого года. "Смертность населения снизилась на 2,3 % и составила 12,7 на 1000 населения (за семь месяцев 2016 года - 13,0 на 1000 человек)", - отмечает Скворцова.



Что касается младенческой смертности, то она за семь месяцев снизилась на 11,7% и составляет 5,3 на 1 тыс. родившихся живыми. При этом более чем в половине регионов (в 43 из 85 субъектов Российской Федерации) этот показатель уже ниже 5, что соответствует лучшим мировым результатам. Кроме этого, по словам Скворцовой, смертность населения трудоспособного возраста снизилась на 8,5%.



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