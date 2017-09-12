Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал сообщения СМИ о двухэтапном выдвижении Владимира Путина в президенты — гипотетическими рассуждениями.

«Это, скорее, пока такие политологические обсуждения. Вы знаете, что президент еще не заявлял о своем решении. Администрация президента руководствуется именно тем моментом, когда президент заявит о своем решении. Из этого и состоит наша работа», — прокомментировал Песков информацию о якобы начале формирования нового списка доверенных лиц Путина к выборам.

Ранее СМИ сообщили также, что выдвижение в президенты Путина планируется провести в два этапа. На первом глава государства публично объявит о своем согласии пойти на новый срок. Предполагалось, что это будет ноябрь. Второй этап предусматривает юридическое выдвижение Путина как самовыдвиженца со сбором подписей в поддержку кандидата в самые поздние сроки, чтобы официальная избирательная кампания оказалась максимально сжатой.

Сам Путн неоднократно говорил, что не принял решение об участии в выборах. «В предусмотренное законом время те, кто хотят принимать участие в следующих президентских выборах в Российской Федерации, уверен, об этом скажут», — заявлял Путин.

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