Происшествия

В целом ряде крупных городов России анонимы сообщают о якобы заложенных бомбах в магазинах, школах, вузах, вокзалах и торговых центрах.

Парализована работа десятков объектов более, чем в 10 городах страны.

Так, в Перми из-за антитеррористических проверок не работают девять школ, железнодорожный вокзал, автовокзал, два торговых центра, администрация города и городская дума. В Красноярске — семь магазинов и торговых центров, Владивостоке — пять торговых центров, автовокзал, несколько магазинов и общежитий, в Челябинске — 10 торгово-развлекательных центров, в Магадане — два кинотеатра, рынок, четыре школы и два вуза, в Екатеринбурге — автовокзал, торговый центр и деловой центр, в Ставрополе — мэрия, краевая дума, торговые центры, школы, университеты и общежития, в Уфе — семь торговых центров, в Омске — администрация города, отделение Пенсионного фонда, кинотеатры, школы, торговые центры, гостиницы, в Брянске — более 10 торговых центров, в Новосибирске — автовокзал, гостиница и клубы, в Рязани 11 торговых центров.

Во Владивостоке, по данным «КП», горожане связали атаку телефонных террористов с премьерой «Матильды», однако истинная причина происходящего остается неизвестной. В нескольких городах правоохранители сообщают, что это учения, однако в других — сообщают об анонимных звонках об угрозе.

При этом в обеих столицах ситуация остается спокойной.

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