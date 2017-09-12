Образование/Карьера
Правительство Москвы и Минобрнауки РФ согласны работать вместе
"Российская электронная школа" проводится под руководством правительства Москвы и Минобрнауки РФ.
Документ подписали Сергей Собянин и министр образования и
науки РФ Ольга Васильева. Структуры договорились совместно обеспечивать
устойчивое функционирование, дальнейшее развитие и модернизацию образовательной
среды "Российская электронная школа". В частности, при создании проекта будут
учитывать положительный опыт столичного правительства из "Московской
электронной школы" и других информационных технологий в сфере образования.
Кроме того, необходимо будет осуществлять методическое и консультационное
сопровождение новой образовательной среды. Предполагается, что столичные власти
дадут Минобрнауки доступ к электронному образовательному контенту,
информационным системам, программному обеспечению и сервисам, сформированным в
рамках проекта "Московская электронная школа". На их основе регионы смогут
создавать собственные проекты. Кроме того, школьные учителя из региональных
школ получат возможность преподавать, пользуясь лучшими сценариями уроков и
учебными пособиями от московских учителей. Учащиеся смогут использовать
материалы "Московской электронной школы", чтобы самостоятельно изучать
предметы, сдавать тренировочные тесты, готовиться к экзаменам, изучать
дополнительную литературу. При этом министерство образования обеспечивает
столичным властям доступ к инфраструктуре, системам, программам и другим
компонентам проекта "Российская электронная школа". Со временем столичные
учителя и школьники тоже смогут пользоваться разработками из регионов.
Электронные сервисы в столичных школах внедряют с 2016 года. Одним из первых
стала удаленная запись в первый класс. На сегодняшний день городские
образовательные учреждения работают с целой системой различных электронных
сервисов и продуктов, включая учебники, сценарии для уроков, дневники и
журналы, учет посещаемости школы учениками и другие. Даже родительские собрания
частично были переведены в удаленный формат.
Источник: Москва 24
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