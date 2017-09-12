Образование/Карьера

Документ подписали Сергей Собянин и министр образования и науки РФ Ольга Васильева. Структуры договорились совместно обеспечивать устойчивое функционирование, дальнейшее развитие и модернизацию образовательной среды "Российская электронная школа". В частности, при создании проекта будут учитывать положительный опыт столичного правительства из "Московской электронной школы" и других информационных технологий в сфере образования. Кроме того, необходимо будет осуществлять методическое и консультационное сопровождение новой образовательной среды. Предполагается, что столичные власти дадут Минобрнауки доступ к электронному образовательному контенту, информационным системам, программному обеспечению и сервисам, сформированным в рамках проекта "Московская электронная школа". На их основе регионы смогут создавать собственные проекты. Кроме того, школьные учителя из региональных школ получат возможность преподавать, пользуясь лучшими сценариями уроков и учебными пособиями от московских учителей. Учащиеся смогут использовать материалы "Московской электронной школы", чтобы самостоятельно изучать предметы, сдавать тренировочные тесты, готовиться к экзаменам, изучать дополнительную литературу. При этом министерство образования обеспечивает столичным властям доступ к инфраструктуре, системам, программам и другим компонентам проекта "Российская электронная школа". Со временем столичные учителя и школьники тоже смогут пользоваться разработками из регионов. Электронные сервисы в столичных школах внедряют с 2016 года. Одним из первых стала удаленная запись в первый класс. На сегодняшний день городские образовательные учреждения работают с целой системой различных электронных сервисов и продуктов, включая учебники, сценарии для уроков, дневники и журналы, учет посещаемости школы учениками и другие. Даже родительские собрания частично были переведены в удаленный формат.



Источник: Москва 24

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