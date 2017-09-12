Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление об ограничении допуска отдельных видов товаров мебельной и деревообрабатывающей промышленности иностранного производства к закупкам для госнужд.

Для «защиты внутреннего рынка, развития национальной экономики и поддержки российских товаропроизводителей» подписанным постановлением с 1 декабря 2017 года до 1 декабря 2019 года установлен запрет на допуск отдельных видов товаров мебельной и деревообрабатывающей промышленности, происходящих из иностранных государств за исключением государств Евразийского экономического союза, при закупках для государственных и муниципальных нужд.

Кроме того, определено дополнительное требование к участникам закупок товаров в части использования при производстве товаров материалов или полуфабрикатов, страной происхождения которых является Россия или государство Евразийского экономического союза.

В пояснительном документе указывается, что «решения приняты в целях загрузки производственных мощностей отечественных предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности, направлены на повышение конкурентоспособности российской продукции».

В начале года правительство РФ установило запрет на закупки иностранных товаров и привлечение иностранных специалистов к работам, относящимся к нуждам обороны страны и безопасности государства.

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