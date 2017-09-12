Путешествие

Ассоциация туроператоров России (АТОР) составила рейтинг самых дешевых пакетных пляжных туров из Москвы на начало октября. Рассматривались путевки на семь ночей на двоих взрослых. Расчеты производились по 11 самым востребованным направлениям: Турция, Греция, Кипр, Испания, Италия, Болгария, Таиланд, Тунис, Россия (Анапа), Россия (Крым), Россия (Большой Сочи).

Дешевле всего отдых обойдется в Большом Сочи. За тур с вылетом 30 сентября придется заплатить 20,6 тысячи рублей. Чуть дороже выйдет Анапа – 23,1 тысячи рублей. На третьем месте Греция, причем уточняется, что за две недели цены на это направление упали в два раза.

Самый дешевый тур в эту страну с вылетом 30 сентября стоит 23,3 тысячи рублей. Цены в Крым, напротив, поднялись и перестали быть самыми низкими среди всех направлений, какими были все лето. Самый дешевый тур туда обойдется в 26 тысяч рублей. В пятерку вошла Италия. Чтобы поехать к морю в эту страну, минимум нужно будет заплатить 36,9 тысячи рублей. Эксперты в области туризма составили рейтинг самых популярных направлений отдыха в России в бархатный сезон. Лидерами топа-10 стали курорты Краснодарского края, Крыма и Ставрополья. Для тех, кто не успел отправиться в отпуск летом или хочет его повторить, редакция портала Москва 24 подготовила подборку мест, где можно отдохнуть в бархатный сезон.

Источник: Москва 24

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