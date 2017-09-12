«На многих объектах, там, где мы ее находим, мы ее выкладываем. Это возможность прикоснуться к истории. Более 1600 кв. метров мы выложили на Васильевском спуске и тем самым восстановили «историческую справедливость». Если посмотреть на храм Василия Блаженного со стороны набережной, то с правой стороны всегда был асфальт, но исторически там всегда была брусчатка. И мы этот кусок асфальта вырезали и вернули туда брусчатку», - заявил руководитель Департамента капитального ремонта Москвы Алексей Елисеев.

Он добавил, что также базальтовую брусчатку выложили на улицах Петровка, Сретенка, Покровка (пересечение с Садовым кольцом) и не только.

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