Более 3 миллионов поездок совершено на автомобилях каршеринга в столице с начала 2017 года.



«С начала 2017 года совершено более 3 миллионов поездок на машинах каршеринга», - сказала руководитель проектов в департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы Наталья Де Блейсио.



Каршеринг – кратковременная поминутная аренда автомобилей. После регистрации у оператора клиент находит ближайшую машину с помощью специального приложения, совершает поездку, паркует машину и завершает аренду. Проект «Московский каршеринг» был запущен в сентябре 2015 года. Тогда это был один оператор и 100 машин. Сейчас в системе работают пять операторов, к которым относятся «Делимобиль», Car5, Anytime, YouDrive, и BelkaCar.

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