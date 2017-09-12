ГКУ «Центр организации дорожного движения» (ЦОДД) будет отслеживать передвижение около 300 автобусов с организаторами и участниками во время чемпионата мира по футболу 2018 года. Об этом 12 сентября сообщил заместитель руководителя - начальник Ситуационного центра ЦОДД Александр Евсин.



«Во время проведения Кубка конфедераций мы осуществляли наблюдение за 50 автобусами, которые обеспечивали передвижение клиентских групп. Они все были введены в региональную навигационную информационную систему, и были доступны данные телематики автобусов. Мы понимали, где они находятся, на карте они отображались в виде футбольных мячей. Во время чемпионата мира таких автобусов будет больше, не менее 300. За каждым автобусом региональный центр управления перевозками будет осуществлять контроль», - рассказал Александр Евсин.

берегите здоровье, +берегите здоровье, бивалютная корзина это, берегите здоровье детей