Московская жизнь
Зрелищем для многих любителей пиротехники станет фестиваль «Круг света»
«Круг света» пройдет в Строгинской пойме.
Финалом фестиваля «Круг света» станет грандиозный фейерверк – первое в России шоу японской пиротехники, которое устроят в Строгинской пойме 27 сентября.
«Одним из самых зрелищных пунктов в программе «Круг света» станет шоу японской пиротехники, которым 27 сентября завершится фестиваль. На воде установят баржи, на которых разместят пиротехнические установки», - президент коммуникационной группы LBL - уполномоченного организатора фестиваля Лифантьева.
Из материалов, подготовленных к пресс – конференции,
следует, что заряды японского фейерверка значительно больше обычных, каждый
выстрел делается вручную, а рисунок получается индивидуальным. Раскроются они
на высоте 500 метров, а диаметр световых куполов составит около 240
метров.
Фестивальные мероприятия параллельно пройдут и на двух крытых площадках. 24 сентября в театрально-концертном зале «Мир» состоится конкурс «Арт Вижн виджеинг», где команды из разных стран посоревнуются в мастерстве создания световых образов под музыку. А 23 и 24 сентября в Центре Digital October пройдут бесплатные обучающие лекции световых дизайнеров и создателей лазерных инсталляций.
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