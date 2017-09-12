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Московская жизнь

Зрелищем для многих любителей пиротехники станет фестиваль «Круг света»

Зрелищем для многих любителей пиротехники станет фестиваль «Круг света»

Информационный Центр Правительства Москвы 12 сентября 2017г., 17:21

«Круг света» пройдет в Строгинской пойме

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Финалом фестиваля «Круг света» станет грандиозный фейерверк – первое в России шоу японской пиротехники, которое устроят в Строгинской пойме 27 сентября.

«Одним из самых зрелищных пунктов в программе «Круг света» станет шоу японской пиротехники, которым 27 сентября завершится фестиваль. На воде установят баржи, на которых разместят пиротехнические установки», - президент коммуникационной группы LBL - уполномоченного организатора фестиваля Лифантьева.

Из материалов, подготовленных к пресс – конференции, следует, что заряды японского фейерверка значительно больше обычных, каждый выстрел делается вручную, а рисунок получается индивидуальным. Раскроются они на высоте 500 метров, а диаметр световых куполов составит около 240 метров.
 
Фестивальные мероприятия параллельно пройдут и на двух крытых площадках. 24 сентября в театрально-концертном зале «Мир» состоится конкурс «Арт Вижн виджеинг», где команды из разных стран посоревнуются в мастерстве создания световых образов под музыку. А 23 и 24 сентября в Центре Digital October пройдут бесплатные обучающие лекции световых дизайнеров и создателей лазерных инсталляций.

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