«Совет удовлетворил заявления о выходе из ассоциации банков, направивших соответствующее письмо в июле 2017 года (Сбербанка, ВТБ, ВТБ 24, Газпромбанка, Россельхозбанка, банка „Открытие“, Альфа-банка, Бинбанка), а также БМ-Банка», — говорится в сообщении АРБ.

Кроме того, от участия в заседаниях совета отстранены представители вышедших банков. Напомним, что 17 июля крупнейшие российские финорганизации — Сбербанк, ВТБ, ВТБ 24, Альфа-банк, Газпромбанк, Россельхозбанк и ФК «Открытие» — объявили о выходе из Ассоциации российских банков (АРБ).

Как, в частности, указывалось в совместном пресс-релизе банков, в АРБ «зачастую решения принимаются президентом ассоциации единолично и носят популистский характер, а отсутствие спокойного и взвешенного диалога между ним и кредитными организациями препятствует дальнейшему развитию ассоциации». Кроме того, отмечается, что многочисленные предложения членов ассоциации о кадровых изменениях в руководстве АРБ и изменении ее принципов не были услышаны.

В совместном заявлении также отмечалось, что «в последние годы эффективность деятельности ассоциации неуклонно снижается». «Во многом это связано с неудовлетворительной работой ее руководства, которое, по нашему мнению, при принятии решений перестало учитывать интересы членов ассоциации», — подчеркивается в пресс-релизе кредитных организаций.

Между тем, в самой АРБ выразили сожаление подобных решений «нескольких крупных кредитных организаций».

В настоящее время ассоциация насчитывает почти 450 членов, из них более 270 — кредитные организации. Членские взносы в АРБ зависят от величины капитала банков: чем крупнее кредитная организация, тем больше сумма взноса. Так, банки с капиталом от 100 млрд рублей (именно в эту категорию попадают заявившие о своем выходе банки) платят в ассоциацию 1,5 млн рублей.

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