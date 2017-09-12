Услугами сервисов online-заказа такси пользуются с разной периодичностью 45% жителей столицы, более 3% москвичей имеют опыт использования сервисов каршеринга. Об этом 12 сентября Агентству городских новостей «Москва» сообщил аналитик Департамента информационных технологий (ДИТ) Москвы Евгений Альминов.



«В ходе репрезентативного телефонного опроса москвичей выяснилось, что уже 45% жителей столицы имеют опыт заказа такси через интернет или мобильное приложение. При этом 49% (из тех, кто когда-либо имел подобный опыт) пользуются услугами сервисов по online-заказу такси несколько раз в год или реже, 37% вызывают такси несколько раз в месяц, 14% - несколько раз в неделю и чаще», - уточнил Евгений Альминов.



Согласно результатам опроса, на текущий момент пользователей каршеринга значительно меньше.



«По данным нашего исследования, 3,4% пользователей интернета в Москве когда-либо пользовались сервисом каршеринга, это близко к оценке, которую не так давно давал Дептранс - 300-350 тысяч активных пользователей и 600 тыс. зарегистрированных», - добавил Евгений Альминов.



По данным исследования ДИТ, аудитория пользователей каршеринга почти полностью включена в аудиторию пользователей online-такси. Более 90% жителей Москвы, пользующихся сервисами краткосрочной аренды автомобилей, ответили, что они также используют и интернет-сервисы вызова такси.



«Сервисы такси и каршеринга не столько конкурируют, сколько дополняют друг друга. В зависимости от ситуации, пользователь выбирает более удобный в конкретную минуту способ передвижения. Зарубежные города сейчас активно экспериментируют с концепцией «мобильность как сервис», когда пользователь может по одному проездному и часто даже по единому месячному тарифу выбирать любой подходящий ему в конкретную минуту вид транспорта - каршеринг, такси, метро, велосипед и так далее», - пояснил Евгений Альминов.



Наиболее популярны сервисы вызова такси через интернет, как говорится в исследовании, у людей в возрасте от 26 до 35 лет. Каршерингом пользуются преимущественно мужчины, среди всех московских пользователей их доля составляет 5,5%, доля женщин - 1,4%.

берегите здоровье, +берегите здоровье, бивалютная корзина это, берегите здоровье детей