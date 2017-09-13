Москва возглавила рейтинг эффективности налоговой политики российских регионов в 2016 году, составляемый специалистами PwC. Об этом сообщила пресс-служба Департамента экономической политики и развития города Москвы.

Эксперты оценивали, насколько активно власти субъектов используют свои полномочия в этой сфере. В качестве критериев были выбраны шесть полномочий субъектов РФ, за счёт которых можно увеличить поступления в региональный бюджет.

Выводы аналитиков в целом таковы: наиболее эффективную налоговую политику проводят те регионы, которые не получают дотации из федерального бюджета. Столица, по максимуму использующая свой налоговый потенциал, лидирует в рейтинге.

Министр Правительства Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития города Владимир Ефимов отметил: «Город несколько лет назад воспользовался в полной мере предоставленными на федеральном уровне полномочиями и изменил алгоритм исчисления налогов на имущество организаций, на имущество физических лиц, пересмотрел систему администрирования мигрантов. Это были сложные проекты, которые сегодня себя оправдали».

Министр также подчеркнул: позиции Москвы в рейтинге укрепило внедрение патентной системы налогообложения (ПСН) – самой удобной в настоящий момент системы налогообложения для индивидуальных предпринимателей.

По словам Владимира Ефимова, город инвестирует в развитие предпринимательских инициатив, формирует безбарьерную среду для развития бизнеса посредством многих инструментов, в том числе через ПСН.

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