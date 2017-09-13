Образование/Карьера

В рамках конференции «Открытый город», которая пройдет в Музее Москвы (Зубовский бульвар, 2) 28-29 сентября 2017 года откроется экспозиция дополнительных образовательных программ в сфере архитектуры и градостроительства. Свои программы представят: МАРШ-lab, МАРХИ, Высшая школа урбанистики, «Точка Роста», Synthesis Moscow, Велоночь, Про движение, Территориум, DMTRVK курс портфолио для архитекторов, ПроГород, МЕСТО, «РЕДЕВЕЛОПМЕНТ: ВЫХОД ЗА ПРЕДЕЛЫ 3D» и EDDE (Education Design Fabric), а также детские школы: ДК ЗИЛ, Koni na Balkone, ШАР и ЭОС. Об этом сообщила пресс-служба Москомархитектуры.

Это первый опыт объединения на одной площадке целого пула образовательных программ с профильной тематикой. Уникальность экспозиции еще и в ее широкой направленности – на выставке будут представлены обучающие программы для профессиональных архитекторов, студентов, детей младшего школьного возраста, абитуриентов и всех, кто интересуется темой архитектуры и урбанистики. Академические и развивающие, программы введения в профессию и курсы развития рабочих навыков, годовые программы с дипломами государственного образца и экскурсии по Москве – все самое интересное от ведущих вузов столицы и частных школ.

Среди программ экспозиции «Открытый город»: МАРХИ представит на выставке программы дополнительного архитектурно-художественного образования для детей и программу «Интеллектуальная собственность в архитектуре» – для профессиональных архитекторов.

Воркшопы МАРШ лаб – практическое дополнительное образование в области архитектуры и урбанистики. Воркшопы, посвященные реальным проектам с реальными заказчиками и реальными пользователями, помогают на собственном опыте узнать, чем отличается практика от того, чему нас учат в большинстве вузов.

Мастерские художественного проектирования Культурного центра ЗИЛ предлагают творческие развивающие программы самых разных форматов — от первого знакомства с искусством до глубокого погружения в современную художественную культуру, от творческих занятий по фотографии до работы с уникальными компьютерными программами.

SYNTHESIS рассказывает про подачу архитектуры. В каких приложениях и как нужно работать архитектору, чтобы стать наиболее востребованным на рынке архитектурных услуг. Среди программ курсы: «Презентация и техника речи», «Видеопроекционный мэппинг», «Основы Web дизайна», «Архитектурная иллюстрация» и многие другие.

Программа «ТОЧКА РОСТА» дает возможность посетить офисы ведущих архитектурных бюро и узнать особенности их работы; понять, как устроена работа в архитектурном бюро над реальными проектами; получить практические знания и опыт командной работы над инициативными проектами партнеров курса.

Школа ПроГород – познавательная программа для подростков о городах, трендах их развития и инновационных профессиях.

Подробнее об этих и других программах, а также условиях участия в них можно будет узнать на конференции «Открытый город» 28 и 29 сентября.

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