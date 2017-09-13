«Необходимо сбалансировать нагрузку комитетов и распределить ее так, чтобы повысить качество работы комитетов и чтобы все депутаты были максимально вовлечены в эту работу», — сказал спикер Госдумы Вячеслав Володин.

По его словам, в рамках начатой «реформы оптимизации» 45 законопроектов уже были переданы на рассмотрение другим комитетам от самого большого комитета Госдумы по госстроительству и законодательству. «Это была инициатива председателя этого комитета Павла Крашенинникова», — заметил Володин.

Он убежден, что перераспределение законодательной нагрузки повысит эффективность работы депутатов. «Сейчас основная нагрузка лежит на семи думских комитетах из 26 и составляет 71% от общей нагрузки. При этом нагрузка на четыре комитета составляет 50%, а на один комитет — около 30%», — пояснил Володин.

Проведение «реформы оптимизации» возложено в Госдуме на первого вице-спикера Ивана Мельникова. Накануне он сообщил, что в комитет по регламенту и организации работы Госдумы были переданы около десяти законопроектов, касающихся выборов депутатов, парламентского контроля, а также о статусе членов Совета Федерации и депутатов Госдумы. В свою очередь, комитету по развитию гражданского общества,

вопросам общественных и религиозных объединений перешли вопросы гражданства, миграции и правового статуса уполномоченного по правам человека.

«В комитет по безопасности и противодействию коррупции будут переданы вопросы исполнительного производства, а также деятельность службы судебных приставов. В ведение комитета по вопросам семьи, женщин и детей будут отнесены вопросы опеки и попечительства, это два таких законопроекта», — сообщил Мельников.

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