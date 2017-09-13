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Образование/Карьера

Лекторы из планетария теперь выезжают в школы с дискуссиями «Юный астроном

Фото: РИА Новости/Владимир Песня

Лекторы из планетария теперь выезжают в школы с дискуссиями «Юный астроном

Информационный Центр Правительства Москвы 13 сентября 2017г., 13:18

«Звездные уроки» проходят в школах

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Московский планетарий впервые в этом учебном году начал проводить выездные лекции в школах.

«Цикл лекций для школьников называется «Звездные уроки», и принять участие в нем могут ученики 3-10 классов», - отмечается в материале.


Лекторий для школьников включает несколько циклов для различных возрастов: «Юный астроном» для третьих-четвертых классов, «Мир Урании» для пятых-шестых классов, «Миры Солнечной системы» для учеников седьмых-восьмых классов и «Мир звезд» для 9-10 классов. Каждая лекция длится 45 минут.


«С введением астрономии в школу выездные лекции вновь становятся актуальными. Это особенно удобно для школ, расположенных в удаленных районах Москвы, которым не всегда удобно организовывать выезд детей после занятий», - заключили в пресс-службе.

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