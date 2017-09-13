Образование/Карьера

Московский планетарий впервые в этом учебном году начал проводить выездные лекции в школах.

«Цикл лекций для школьников называется «Звездные уроки», и принять участие в нем могут ученики 3-10 классов», - отмечается в материале.



Лекторий для школьников включает несколько циклов для различных возрастов: «Юный астроном» для третьих-четвертых классов, «Мир Урании» для пятых-шестых классов, «Миры Солнечной системы» для учеников седьмых-восьмых классов и «Мир звезд» для 9-10 классов. Каждая лекция длится 45 минут.



«С введением астрономии в школу выездные лекции вновь становятся актуальными. Это особенно удобно для школ, расположенных в удаленных районах Москвы, которым не всегда удобно организовывать выезд детей после занятий», - заключили в пресс-службе.

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