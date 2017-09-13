Четыре спортивных объекта введено в эксплуатацию в Москве за счет инвесторов с начала 2017 года. Об этом 13 сентября сообщила пресс-служба столичного Департамента градостроительной политики со ссылкой на главу ведомства Сергея Лёвкина.



«С начала года в Москве за счет средств инвесторов введено в эксплуатацию четыре объекта физкультуры и спорта. Новые внебюджетные объекты появились: по одному в Центральном и Троицком административных округах, два - построили на северо-западе Москвы», - приводятся в сообщении слова Сергея Лёвкина.



Как уточнили в пресс-службе в числе введеных объектов: физкультурно-оздоровительный комплекс в Жуковом проезде д. 15 в районе Замосковоречье Центрального административного округа, футбольная тренировочная база клуба «Спартак» с шестью открытыми футбольными полями и автостояной на Волоколамском шоссе вл. 67 в районе Покровское-Стрешнево Северо-Западного административного округа, физкультурно-оздоровительный комплекс на ул. Митинская, д. 24А, стр. 1 в районе Митино Северо-Западного административного округа, несколько объектов, в том числе спортивно-оздоровительное сооружение мини-гольф в дер. Лужки в поселении Михайлово-Ярцевское Троицкого округа.

«Более 80% недвижимости в столице строится за счет инвесторов. Это во многом объясняется активной работой правительства Москвы во главе с мэром Москвы Сергеем Собяниным по сокращению сроков и снижению стоимости административных процедур, формированию понятных и предсказуемых правил ведения бизнеса. Результат - активное строительство инвесторами объектов социальной инфраструктуры», - добавил Сергей Лёвкин.

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