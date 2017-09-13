«По итогам года прогнозируется рост сельхозпроизводства на 2%, а в идеале, при хороших погодных условиях, на 3%», — сказал глава Минсельхоза Александр Ткачев.

По его словам, последние три года российская сельхозотрасль демонстрировала хорошие показатели. «Рост производства на 11%, сокращение поставок импортного продовольствия почти в два раза — с 43 млрд. до 25 млрд. долларов», — указал Ткачев.

Одновременно, по его словам, отечественные сельхозпроизводители наращивают поставки на экспорт. «Экспорт мяса увеличился на 24%, свинины — на 41%, говядины — на 35%. В целом, за первое полугодие экспорт сельхозпцродцкции и продовольствия вырос на 19%», — привел данные министр.

берегите здоровье, вклад, вклады, +берегите здоровье, бивалютная корзина это, берегите здоровье детей