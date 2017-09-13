Наземно-подземный паркинг на 3 894 места появится в составе крытого тематического парка «Остров Мечты» в Москве.

Он станет самым большим комбинированным парковочным пространством в России. Сейчас рекорд принадлежит паркингу в башне «ОКО» в деловом центре «Москва-Сити» на 3 400 мест.

Наземную часть паркинга создадут по спецпроекту. Деревья и декоративные растения визуально объединят парковочную зону с ландшафтным парком, создавая единый ансамбль.

Парк «Остров мечты» возводится в Нагатинской пойме на юге Москвы. Его площадь - около 100 га. В центре под стеклянным куполом откроется всесезонный крытый парк развлечений, крупнейший в Европе и Азии.

Площадь застройки составит 292 тыс. кв. метров. Парк будет создан в две очереди. Первую планируется завершить к концу 2018 года. Она включает здание крытого парка, кинотеатр, концертный зал на 3 570 мест, ландшафтный парк, детские, спортивные площадки и рестораны. Также появятся природный парк, спортивные, детские площадки и 10 км дорожек и тропинок.

Вторая очередь строительства включает концертный зал на 1 тыс. мест, гостиницу на 410 номеров, детскую яхтенную школу и набережную длиной около 2 км.

К открытию парка проведут комплексное развитие транспортной инфраструктуры. Инвестиции на эти цели составят около 30 млрд рублей.

Паркинги активно строятся в составе инфраструктурных объектов Москвы. Ранее сообщалось, что паркинг на 1 тыс. мест, включая подземный на 500 машин, создадут возле парка «Зарядье».

Парковочные подземные пространства появятся на Ильинке и Биржевой площади. Скоро откроется подземный паркинг на Славянской площади.

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