Ежемесячно от санкций против России Евросоюз теряет $3,2 миллиарда. Такие данные привел специальный докладчик ООН Идрис Джазаири.

По его подсчетам, экономика России потеряла $55 миллиардов за три года.

«В Европейском союзе и Российской Федерации санкции могли привести к экономическим потерям на общую сумму в $155 миллиардов, не имея при этом никакого явного положительного воздействия», — подчеркнул Джазаири и добавил, что наибольший урон российской экономике нанесло падение цен на нефть.

Он назвал Россию «относительно благополучной страной с многообразными ресурсами, высококвалифицированным населением и многочисленными торговыми партнерами».

По его словам, ограничительные меры «оказались контрпродуктивными из-за глобализации и полной интеграции РФ в мировую экономику и затронули страны, которые принимали санкции».

Санкции в отношении РФ были введены США и ЕС с марта 2014 года из-за ситуации на Востоке Украины и присоединения Крыма к РФ. В ответ Россия ввела в августе 2014 года продовольственное эмбарго.

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