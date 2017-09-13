Победитель конкурса с ограниченным участием должен провести реставрационные работы в помещении Театра эстрады, которое находится в комплексе «Дом правительства» на Берсеневской набережной. Подрядчику предстоит восстановить историческую планировку помещений, провести ремонт систем кондиционирования, вентиляции и инженерных систем. В рамках работ планируется увеличить площадь гримерок, заменить окна, двери в театре. Ремонт не коснется колонн и фасада дома.



«Дом правительства» реставрировали, но внутри работы не проводились. Нынешние реставрационные работы должны будут проводиться в течение 14 месяцев - с февраля 2018 года по апрель 2019 года.



На время проведения работ труппа театра переезжать не будет.



«В феврале 2018 года начнутся подготовительные работы, а реставрация сцены и зрительского зала пройдет с апреля до конца осени. То есть мы не потеряем сезон. Сцена будет работать, а ремонт идти в других помещениях», - прокомментировал заместитель художественного руководителя Театра эстрады Павел Воронов.



Павел Воронов также подчеркнул, что Театр эстрады является частью объекта культурного наследия регионального значения, «поэтому участвовать в конкурсе могут только компании, которые имеют лицензию на проведение реставрационных работ на объектах культурного наследия».



Заказчиком выступает ГБУК Москвы «Московский театр Эстрады». Начальная (максимальная) цена контракта составляет 672 миллиона рублей.

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