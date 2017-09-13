Ключевые параметры федерального бюджета на ближайшие три года были подтверждены на комиссии по бюджетным проектировкам. Об этом заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

«Проект бюджета практически подготовлен. Ключевые параметры были подтверждены вчера на заседании комиссии по бюджетным проектировкам.

Как и просили коллеги из Государственной думы, 29 сентября документ будет внесен в Государственную думу», — сказал Медведев.

Ранее председатель правительства РФ заявил, что российская экономика преодолеть спад несмотря на ограничения и стала менее зависима от внешних шоков.

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